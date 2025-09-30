«Я не соглашусь с коллегой. Мне кажется, что жизненный опыт может формироваться и во время получения профессии. Сценарист – это не тот человек, который сидит 24 часа в сутки в башне из слоновой кости. Другой вопрос, что работа до того, как уйти в сценарное дело, дает свой окрас. Андрей, например, был журналистом, я сменил десяток профессий. Это помогает. Это условие хорошее, но не необходимое. Есть большое количество молодых ребят, которые пишут хорошие сценарии. Когда взгляд наивный, не отравлен цинизмом, он не менее ценен, чем опытный взгляд. В литературе много примеров и возрастных авторов, и гениев до 30 лет. Это вопрос дара, который может открыться очень рано или реализоваться уже с возрастом», - пояснил он.

При этом он согласился с тем, что в 20 лет трудно написать достойный сценарий.

«При этом я не встречал человека в 19-20 лет, который выдает достойный текст. Но при этом есть молодые ребята в вузах, в каждом потоке есть два-три человека, с которыми можно работать. Получить работу сразу можно, но это случается не так часто. На какие-то проекты точно можно попасть. Надо работать, учиться, только из этого получаются хорошие тексты. Что касается продвижения, сегодня не надо стоять у «Мосфильма», очень много наборов в онлайне. Нужен талант, усидчивость и вера в себя, чтобы добиться успеха», - подытожил собеседник НСН.

