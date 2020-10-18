Учителей в школах не отстранят от работы за отказ от прививки против COVID-19
Региональные власти будут принимать решения о необходимости проведения тестирования на коронавирус среди школьных учителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех.Ну почти» со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
Ранее заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко объяснила, что вакцинация от коронавируса будет добровольной.
«Вакцинация от коронавируса будет добровольной. Любая вакцинация будет проводиться только после информированного согласия пациента. Речи об обязательности нет. Медики и учителя также будут выбирать, прививаться или нет. Им просто в первую очередь предложат это сделать», - уточнила она.
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