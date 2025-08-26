Переводчик раскрыла секрет изучения иностранных языков
Для изучения любого языка необходимо как можно больше практиковаться с теми, кто на нем говорит, а не только исправно ходить на занятия, заявила НСН Юлиана Кривошеева.
Самый главный секрет изучения иностранного языка — общение с носителями, также поможет то, если человек начнет учить его как можно раньше, заявила переводчик китайского языка Юлианна Кривошеева в разговоре с НСН.
По данным «Профи.ру», самым популярным иностранным языком для изучения у россиян остается английский язык. Общее количество поисковых запросов у репетиторов по английскому языку на сервисе больше, чем совокупное количество запросов у репетиторов по другим иностранным языкам. Второе место по популярности среди иностранных языков занимает китайский, сообщила «Газета.ru». Эксперт объяснила, когда лучше всего начинать изучать этот язык.
«Я бы сказала, что чем раньше человек начинает учить китайский, тем лучше. Тем более, что китайский язык тональный, в нём очень важно именно произношение, потому что одно и то же слово, сказанное с разным тоном, будет иметь разное значение. Чем раньше ребенок начнет это улавливать и понимать, тем лучше. Потому что, когда человек уже вырос и имеет русскую лингвистическую базу, потом ему может быть сложно определить все нюансы», — отметила Кривошеева.
Переводчик также раскрыла секрет изучения любых иностранных языков.
«Главный секрет в изучении иностранных языков — это ехать и практиковаться в той стране, в которой говорят на нем. Это касается всего мира. Регулярность обучения, повторение — это хорошо, но без постоянной практики ничего не получится. Если нет возможности посещать страну, то заведите друга по переписки. Пусть даже удаленно, но общайтесь с людьми на их языке. К тому же много иностранцев хотят практиковать русский. Вы можете говорить с ними на русском, а они с вами на своем языке», — заключила она.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков объяснил НСН, кто может оценить преподавание английского языка в школах..
