Самый главный секрет изучения иностранного языка — общение с носителями, также поможет то, если человек начнет учить его как можно раньше, заявила переводчик китайского языка Юлианна Кривошеева в разговоре с НСН.

По данным «Профи.ру», самым популярным иностранным языком для изучения у россиян остается английский язык. Общее количество поисковых запросов у репетиторов по английскому языку на сервисе больше, чем совокупное количество запросов у репетиторов по другим иностранным языкам. Второе место по популярности среди иностранных языков занимает китайский, сообщила «Газета.ru». Эксперт объяснила, когда лучше всего начинать изучать этот язык.

«Я бы сказала, что чем раньше человек начинает учить китайский, тем лучше. Тем более, что китайский язык тональный, в нём очень важно именно произношение, потому что одно и то же слово, сказанное с разным тоном, будет иметь разное значение. Чем раньше ребенок начнет это улавливать и понимать, тем лучше. Потому что, когда человек уже вырос и имеет русскую лингвистическую базу, потом ему может быть сложно определить все нюансы», — отметила Кривошеева.