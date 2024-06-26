«Не перегружайте детей!»: Заслуженный учитель предложил сделать китайскую литературу факультативной

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что школьники среди зарубежной литературы должны изучать не только европейских, но и китайских, индийских авторов, а также арабскую поэзию, сообщает РИА Новости. По словам Фадеева, такие произведения тоже являются вершиной мировой поэзии. Однако Соболев пояснил, что школьным учителям уже не хватает часов на изучение полного курса программы.

«Сейчас негде брать часы даже на «Гамлета», также неоткуда будет брать их и на Конфуция. Дело не в том, что китайская литература хуже, чем европейская, она просто другая, чтобы в нее погрузиться, нужно много времени. Сегодня этого времени нет ни в одной школе. Какие-то часы все время добавляются в программу, но поскольку недопустимо перегружать детей, от других дисциплин часы сразу отнимают. Для того, чтобы школьники могли обойтись без чего-то, будь это Некрасов, Гончаров, нужно, чтобы их не включали в экзаменационную программу, это не невозместимая потеря», - заявил он.