«Не перегружайте детей!»: Заслуженный учитель предложил сделать китайскую литературу факультативной
В школьный курс литературы нужно добавить евангельские сюжеты, а вот китайскую и арабскую литературу - преподавать только для желающих, сказал в эфире НСН заслуженный учитель России Лев Соболев.
Насыщенность школьной программы по литературе лишает учителей возможности изучать на уроках произведения, которые не являются обязательными для сдачи выпускных экзаменов, поэтому часто учебных часов не хватает даже на классику европейской литературы, сообщил в интервью НСН заслуженный учитель России, литературовед Лев Соболев.
Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что школьники среди зарубежной литературы должны изучать не только европейских, но и китайских, индийских авторов, а также арабскую поэзию, сообщает РИА Новости. По словам Фадеева, такие произведения тоже являются вершиной мировой поэзии. Однако Соболев пояснил, что школьным учителям уже не хватает часов на изучение полного курса программы.
«Сейчас негде брать часы даже на «Гамлета», также неоткуда будет брать их и на Конфуция. Дело не в том, что китайская литература хуже, чем европейская, она просто другая, чтобы в нее погрузиться, нужно много времени. Сегодня этого времени нет ни в одной школе. Какие-то часы все время добавляются в программу, но поскольку недопустимо перегружать детей, от других дисциплин часы сразу отнимают. Для того, чтобы школьники могли обойтись без чего-то, будь это Некрасов, Гончаров, нужно, чтобы их не включали в экзаменационную программу, это не невозместимая потеря», - заявил он.
По словам собеседника НСН, произведения зарубежных авторов следовало бы изучать факультативно.
«Один учитель скажет, что не представляет школьную программу без Островского и пьесы «Гроза», другой назовет ошибкой, что в школе до сих пор не проходят Брюсова. Этот спор бесконечен. На мой взгляд, китайскую литературу можно изучать в школе только на уровне факультатива или спецкурса - человек, которому это интересно, будет приходить после уроков. Может быть, таких детей будет двое, а может их будет много, заранее сказать нельзя. При этом серьезные разговоры о литературе могут быть только в том случае, если читать ее на языке оригинала. На мой взгляд, если и добавлять что-то в школьный курс литературы, хорошо бы выбрать евангельские сюжеты в мировой литературе. Ведь дети не представляют, откуда берутся те или иные сюжеты», - резюмировал он.
Ранее в ЕГЭ по литературе из кодификатора исключили произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и ряда других авторов. Однако в Минпросвещении пояснили, что их по-прежнему можно привлекать для выполнения заданий, требующих развернутого ответа, напоминает «Радиоточка НСН».
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