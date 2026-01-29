МИД: У России и НАТО остался экстренный канал коммуникаций
НАТО оборвала все контакты с Россией, у сторон остался лишь экстренный канал коммуникаций. Об этом рассказал глава департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в беседе с ТАСС.
По его словам, в 2022 году альянс прекратил контакты с РФ.
«Остался только экстренный канал коммуникации», - заявил дипломат.
Масленников подчеркнул, что в 2014 году Североатлантический альянс по своей инициативе почти заморозил диалог с Россией. Стороны могли обсуждать какие-либо отдельные вопросы, однако в блоке «настойчиво сводили все к украинской проблематике». НАТО не воспринимала российские инициативы по деэскалации напряженности в Европе. Также в альянсе не встретил позитивного отклика проект договоренностей по взаимным гарантиям безопасности, который Москва предложила в декабре 2021 года.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в НАТО «всерьез готовятся к войне против Российской Федерации», пишет 360.ru.
