СМИ: США пересмотрели директивы ядерной безопасности
США пересмотрели некоторые директивы в сфере ядерной безопасности. Об этом сообщила радиостанция NPR.
«Администрация [президента США Дональда] Трампа пересмотрела ряд директив по ядерной безопасности и поделилась ими с компаниями, деятельность которых она обязана регулировать», - отмечает СМИ.
При этом новые правила не раскрывают для широкой общественности.
Власти внесли изменения, чтобы ускорить разработку ядерных реакторов нового поколения. Отмечается, что в распоряжениях сократят сотни страниц требований по безопасности.
Ранее Пентагон анонсировал масштабную модернизацию ядерных сил, которая предполагает создание гибкого арсенала, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США пересмотрели директивы ядерной безопасности
- ПВО уничтожила над Россией девять беспилотников ВСУ
- Пенсионеры старше 80 лет получат повышенную надбавку к пенсии с 1 февраля
- Учитель физкультуры судится из-за низкой зарплаты после декрета
- СМИ: Доля одобрений по розничным кредитам упала до минимума
- Мерц: Украина не сможет стать членом Европейского союза к 2027 году
- Матвиенко: Сотрудники «Почты России» скоро разбегутся
- В Раде заявили, что Зеленский всерьез обсуждал наступление ВСУ на Белоруссию
- В Сочи на время следствия арестовали детей депутата Госдумы Дорошенко
- Исследование: Избиратели Трампа хотят вторжения США в другие страны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru