СМИ: США пересмотрели директивы ядерной безопасности

США пересмотрели некоторые директивы в сфере ядерной безопасности. Об этом сообщила радиостанция NPR.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа пересмотрела ряд директив по ядерной безопасности и поделилась ими с компаниями, деятельность которых она обязана регулировать», - отмечает СМИ.

При этом новые правила не раскрывают для широкой общественности.

Власти внесли изменения, чтобы ускорить разработку ядерных реакторов нового поколения. Отмечается, что в распоряжениях сократят сотни страниц требований по безопасности.

Ранее Пентагон анонсировал масштабную модернизацию ядерных сил, которая предполагает создание гибкого арсенала, пишет 360.ru.

