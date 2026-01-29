ПВО уничтожила над Россией девять беспилотников ВСУ

Девять беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов», - отметили в ведомстве.

Четыре БПЛА ликвидировали в Ростовской области, по два - в Брянской и Крыму, еще один – в Воронежской области.

Ранее над Севастополем сбили десять беспилотников. Обломки упали в том числе у образовательного центра, в результате пострадал рабочий здания, пишет 360.ru.

