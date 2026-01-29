ПВО уничтожила над Россией девять беспилотников ВСУ
29 января 202607:33
Девять беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов», - отметили в ведомстве.
Четыре БПЛА ликвидировали в Ростовской области, по два - в Брянской и Крыму, еще один – в Воронежской области.
Ранее над Севастополем сбили десять беспилотников. Обломки упали в том числе у образовательного центра, в результате пострадал рабочий здания, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ПВО уничтожила над Россией девять беспилотников ВСУ
- Пенсионеры старше 80 лет получат повышенную надбавку к пенсии с 1 февраля
- Учитель физкультуры судится из-за низкой зарплаты после декрета
- СМИ: Доля одобрений по розничным кредитам упала до минимума
- Мерц: Украина не сможет стать членом Европейского союза к 2027 году
- Матвиенко: Сотрудники «Почты России» скоро разбегутся
- В Раде заявили, что Зеленский всерьез обсуждал наступление ВСУ на Белоруссию
- В Сочи на время следствия арестовали детей депутата Госдумы Дорошенко
- Исследование: Избиратели Трампа хотят вторжения США в другие страны
- Вступило в силу решение о запрете экстремистского сообщества «Махонинские»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru