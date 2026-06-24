Экономичному вождению можно поучиться у дальнобойщиков, однако при первом же вынужденном резком маневре весь эффект экономии испарится. Об этом НСН рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Россиян призвали не создавать панику и искусственный дефицит на фоне топливного кризиса, а разумно потреблять топливо. Такое заявление ранее сделала эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в беседе с НСН. По её словам, можно изменить стиль управления своим собственным автомобилем. Хайцеэр раскрыл, поможет ли манера вождения сэкономить топливо и как это повлияет на аварийность на дорогах.

«В один миг медленно все не поедут. Манера езды, конечно, влияет на расход топлива, но влияет в первую очередь агрессивная манера езды. Вообще экономичности нужно учиться у дальнобойщиков. Они едут равномерно, вы редко увидите стоп-сигналы, они стараются тормозить минимально. Ну и, конечно, они едут с крейсерской скоростью. Город не подразумевает экономичной езды. В любом случае вы будете тратить топлива больше, чем на трассе. Если вы едете на четвертой скорости, то это должна быть не третья скорость, которая почти переключается в четвертую, а именно четвертая. Можно даже смотреть больше на тахометр, чтобы не задирать обороты», - рассказал он.