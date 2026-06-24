Учимся у дальнобойщиков: Что поможет сэкономить расход бензина в автомобиле
Ян Хайцеэр заявил НСН, что стабильная скорость 70 км в час и некоторые другие фишки могут снизить потребление бензина автомобилем, однако это будет работать только за городом.
Экономичному вождению можно поучиться у дальнобойщиков, однако при первом же вынужденном резком маневре весь эффект экономии испарится. Об этом НСН рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
Россиян призвали не создавать панику и искусственный дефицит на фоне топливного кризиса, а разумно потреблять топливо. Такое заявление ранее сделала эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в беседе с НСН. По её словам, можно изменить стиль управления своим собственным автомобилем. Хайцеэр раскрыл, поможет ли манера вождения сэкономить топливо и как это повлияет на аварийность на дорогах.
«В один миг медленно все не поедут. Манера езды, конечно, влияет на расход топлива, но влияет в первую очередь агрессивная манера езды. Вообще экономичности нужно учиться у дальнобойщиков. Они едут равномерно, вы редко увидите стоп-сигналы, они стараются тормозить минимально. Ну и, конечно, они едут с крейсерской скоростью. Город не подразумевает экономичной езды. В любом случае вы будете тратить топлива больше, чем на трассе. Если вы едете на четвертой скорости, то это должна быть не третья скорость, которая почти переключается в четвертую, а именно четвертая. Можно даже смотреть больше на тахометр, чтобы не задирать обороты», - рассказал он.
Однако собеседник НСН заметил, что все эти советы помогут сэкономить от силы литр, однако все усилия могут пойти насмарку при первом резком маневре.
«История, когда вы катитесь с горки и поставили на «нейтрал», тоже плохая, потому что это потеря управления с потерей сцепления. Излишне замедляться тоже нельзя. Можно выключить кондиционер, но это все по большому счету сэкономит максимум литр. За городом мы можете выбрать равномерную скорость 70 км в час, не тормозить, ехать ровно. Это все будет работать. Однако потом вам вдруг придется уйти маневром от аварийной ситуации, и вся экономия станет бесполезна», - подытожил он.
Ранее автоэксперт Андрей Ломанов заявил НСН, что таблетки-присадки в целом безопасны для автомобилей, но куда эффективнее в целях экономии топлива использовать определенные приемы вождения.
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