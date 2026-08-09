Глава «Калашникова»: Характер боевых действий в зоне СВО радикально изменился

По словам Лушникова, оборонной отрасли необходимо непрерывное развитие. Он отметил, что дроны, запущенные в производство еще в 2023 году, сегодня уже не пользуются прежним спросом, так как тактика применения БПЛА на фронте постоянно меняется. Лушников также подчеркнул, что российскому ОПК для поддержания здоровой конкуренции необходимо участие широкого круга различных разработчиков и производителей.

Кроме того, глава концерна сообщил об успешном завершении государственных испытаний нового барражирующего боеприпаса «Куб-2». Он уточнил, что этот боеприпас, оснащенный элементами искусственного интеллекта, головкой самонаведения и системой автоматического захвата целей, уже официально принят на вооружение и с конца 2025 года начал поступать в российские войска.

Ранее «Калашников» начал поставки новейшего беспилотного летательного аппарата «Скат-220», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».