Глава «Калашникова»: Характер боевых действий в зоне СВО радикально изменился
Характер боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО) радикально изменился, из-за чего некоторые модели беспилотников теряют актуальность. Об этом в интервью ТАСС заявил глава концерна «Калашников» Алан Лушников.
По словам Лушникова, оборонной отрасли необходимо непрерывное развитие. Он отметил, что дроны, запущенные в производство еще в 2023 году, сегодня уже не пользуются прежним спросом, так как тактика применения БПЛА на фронте постоянно меняется. Лушников также подчеркнул, что российскому ОПК для поддержания здоровой конкуренции необходимо участие широкого круга различных разработчиков и производителей.
Кроме того, глава концерна сообщил об успешном завершении государственных испытаний нового барражирующего боеприпаса «Куб-2». Он уточнил, что этот боеприпас, оснащенный элементами искусственного интеллекта, головкой самонаведения и системой автоматического захвата целей, уже официально принят на вооружение и с конца 2025 года начал поступать в российские войска.
Ранее «Калашников» начал поставки новейшего беспилотного летательного аппарата «Скат-220», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Кононенко заявил, что заключительный этап сведения МКС возложен на США
- На Камчатке при взрыве на золоторудном месторождении погиб человек
- Галузин: Официальных переговоров с ФРГ по Украине в Баку не было
- В ПМР более 60 тысяч жителей подали заявки на гражданство России
- Зампред правительства РФ Хуснуллин: Cтройматериалы подорожали почти вдвое
- Коммунальщиков хотят освободить от платы за вред экологии из-за канализации
- Внештатно работает более 40% занятых россиян
- Задержан главный участник поставок некачественной тушенки в зону СВО
- Постпред в Вене прокомментировал попытки уличить РФ в причастности к пожарам в ЕС
- Самой дешевой рыбой в России стала путассу