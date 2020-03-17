Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты возвращены в медучреждение

Всех сбежавших из больницы в Коммунарке пациентов вернули в медучреждение. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, они продолжат проходить лечение от коронавируса.

Заммэра также призвала жителей города ответственно относиться не только к своему здоровью, но и окружающих.

«Я хочу обратиться к жителям города с просьбой ответственно относиться к своему здоровью и не подвергать опасности благополучие и жизнь окружающих», - подчеркнула Ракова.