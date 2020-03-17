Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты возвращены в медучреждение

Всех сбежавших из больницы в Коммунарке пациентов вернули в медучреждение. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, они продолжат проходить лечение от коронавируса.

Заммэра также призвала жителей города ответственно относиться не только к своему здоровью, но и окружающих.

«Я хочу обратиться к жителям города с просьбой ответственно относиться к своему здоровью и не подвергать опасности благополучие и жизнь окружающих», - подчеркнула Ракова.

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Заммэра напомнила, что в Москве существуют серьезные риски распространения инфекции и действует режим повышенной готовности. В такой ситуации те, у кого есть симптомы ОРВИ и есть основания подозревать у них наличие коронавирусной инфекции, должны обязательно проходить лечение в больнице.

По ее словам, из больницы в Коммунарке уже выписаны больше 50 человек, которые провели там две недели и оба теста на коронавирус у них оказались отрицательными.

Ранее Ракова также сообщила, что люди, прилетевшие из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, могут заполнить анкету онлайн на портале mos.ru. С помощью анкеты можно сообщить, из какой страны жители Москвы или туристы прилетели в столицу, указать номер рейса прибытия, а также оставить телефон и другие контактные данные, по которым с прибывшими смогут связаться медики., сообщает АГН «Москва».

За последние сутки в мире выявлены 13 903 случаев заражения коронавирусом. Умерли за 862 человека. В России на сегодняшний день известно о 93 случаях заболевания.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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