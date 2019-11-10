Ученый рассказал, что хуже экономического расслоения в обществе

По мнению Гринберга, недовольство и возмущение по поводу экономического неравенства в современном обществе усиливаются, но не настолько, чтобы превратиться в революционный порыв.

«Например, богатые и разумные люди – такие еще сохранились, например Цукерберг, Гейтс – все чаще говорят, что им стыдно получать сверхдоходы. Да, таких единицы, но дух времени меняется. Он будет зависеть от общественного мнения. А тут свои проблемы с волеизъявлением – у среднего класса исчезает партийная база. Нет партий, которые были бы одновременно за свободу и за справедливость. Но при этом ясно, что концепция, которая восхваляет богатых, исчерпала себя», - отметил эксперт.

Ранее руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН объяснил, почему россияне не заметили роста своих доходов.

