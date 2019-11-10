Ученый рассказал, что хуже экономического расслоения в обществе
Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в эфире НСН объяснил, к чему приведет массовое расслоение на бедных и богатых.
Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин заявил, что в стране сохраняется высокий уровень неравенства, пишет Интерфакс. Он уточнил, что ситуация остается таковой, несмотря на принимаемые меры.
Вместе с тем Орешкин отметил, что за последние десять лет уровень неравенства в России стабилизировался, в то время как в основных развитых странах он продолжал активно расти.
Он нaзвaл действия, которые были предприняты влaстями для решения дaнной проблемы. В чaстности он нaпомнил о повышении минимaльного рaзмерa оплaты трудa, увеличении уровня зaрплaты в бюджетной сфере, в здрaвоохрaнении, в обрaзовaнии, a тaкже введении дополнительной мaтериaльной поддержки семьям с детьми.
Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в эфире НСН рассказал, к чему приведет экономическое неравенство в обществе.
«Еще недавно, где-то с середины 70-х годов прошлого века до нынешнего времени, считалось совершенно естественным, что надо богатым помогать, поскольку богатство рождает богатство, а бедность рождает бедность. Считалось, что только богатые создают рабочие места. Но выяснилось, что это не так, что доктрина рыночного фундаментализма ведет не только к массовому расслоению – это еще полбеды! - а к массовой бедности. Сегодня это осознание наступает, но мало что делается, чтобы преодолеть сложившееся противоречие. Мейнстрим экономической, социальной мысли захвачен людьми, которые могут это признавать или нет. Уж очень этим людям не хочется расставаться со своими привилегиями. Например, благодаря офшорам, богатые не платят налоги», - отметил ученый.
По мнению Гринберга, недовольство и возмущение по поводу экономического неравенства в современном обществе усиливаются, но не настолько, чтобы превратиться в революционный порыв.
«Например, богатые и разумные люди – такие еще сохранились, например Цукерберг, Гейтс – все чаще говорят, что им стыдно получать сверхдоходы. Да, таких единицы, но дух времени меняется. Он будет зависеть от общественного мнения. А тут свои проблемы с волеизъявлением – у среднего класса исчезает партийная база. Нет партий, которые были бы одновременно за свободу и за справедливость. Но при этом ясно, что концепция, которая восхваляет богатых, исчерпала себя», - отметил эксперт.
Ранее руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН объяснил, почему россияне не заметили роста своих доходов.
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