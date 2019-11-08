Аудиторы обнаружили рост зарплат у большинства россиян, а они – нет
Экономисты в эфире НСН обсудили заявления о росте доходов россиян и раскритиковали новые критерии бедности.
Более 80 процентов российских компаний подняли зарплаты своим сотрудникам, пишут «Известия» со ссылкой на исследование аудиторской компании Ernst&Young (EY). По данным аудитором, за минувший год зарплаты в среднем выросли на 6,4%, что опередило рост инфляции. При этом самую большую прибавку получили топ-менеджеры, чьи доходы увеличились на 8%, тогда как у рядовых сотрудников и управленцев среднего звена – на 6%.
Ранее в Росстате сообщили о «взрывном» росте реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале 2019 года, с чем не согласились экономисты.
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН заявил, что если доходы россиян и выросли, то они все равно не заметили улучшений из-за роста налогов.
«Являясь очень бедными и зарабатывая крайне мало, так, что хватает только на еду, одежду и коммунальные платежи, люди, тем не менее, платят 13-процетный налог. 30% отдают на социальное обеспечение, 20% с них берется при покупках — НДС, налог на имущество физлиц (он пока меленький, но растет в бешенном темпе). И, наконец, налог на автомобиль. Получается, что очень много денег люди отдают. Если бы эти деньги были в их кармане, то улучшили бы их положение», - сказал он.
Видимо, пытаясь улучшить статистику, Минэкономразвития ранее подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России. Росстату с будущего года предлагается с будущего верифицировать сведения об уровне бедности информацией о налогах и страховых взносах. Отдельно будет изучаться бедность среди пенсионеров и семей с детьми.
С таким подходом в интервью НСН не согласилась директор по социальным исследованиям Высшей школы экономики Лилия Овчарова.
«Я могу сказать, что есть проблемы, связанные с тем, что существующая методика оценки уровня бедности надежна на общероссийском уровне, но ненадежна на региональном уровне. Потому что для оценки бедности на региональном уровне нужны большие объемы выборки, поскольку оценка бедности в настоящее время опирается на выборочные обследования населения по доходам. Для регионов объемы выборки, чтобы получить надежные характеристики, малы. Поэтому нужно верифицировать данные не налогов, а верифицировать данные о заработной плате, которую получают граждане, и данные о социальных выплатах», - сказала она.
Ранее стало известно, что практически половина российских семей может позволить себе только покупку еды и одежды, при этом испытываая трудности при покупке товаров так называемого длительного пользования.
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