Аудиторы обнаружили рост зарплат у большинства россиян, а они – нет

Более 80 процентов российских компаний подняли зарплаты своим сотрудникам, пишут «Известия» со ссылкой на исследование аудиторской компании Ernst&Young (EY). По данным аудитором, за минувший год зарплаты в среднем выросли на 6,4%, что опередило рост инфляции. При этом самую большую прибавку получили топ-менеджеры, чьи доходы увеличились на 8%, тогда как у рядовых сотрудников и управленцев среднего звена – на 6%.

Ранее в Росстате сообщили о «взрывном» росте реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале 2019 года, с чем не согласились экономисты.

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН заявил, что если доходы россиян и выросли, то они все равно не заметили улучшений из-за роста налогов.

«Являясь очень бедными и зарабатывая крайне мало, так, что хватает только на еду, одежду и коммунальные платежи, люди, тем не менее, платят 13-процетный налог. 30% отдают на социальное обеспечение, 20% с них берется при покупках — НДС, налог на имущество физлиц (он пока меленький, но растет в бешенном темпе). И, наконец, налог на автомобиль. Получается, что очень много денег люди отдают. Если бы эти деньги были в их кармане, то улучшили бы их положение», - сказал он.

Видимо, пытаясь улучшить статистику, Минэкономразвития ранее подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России. Росстату с будущего года предлагается с будущего верифицировать сведения об уровне бедности информацией о налогах и страховых взносах. Отдельно будет изучаться бедность среди пенсионеров и семей с детьми.