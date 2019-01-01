ВШЭ: Россияне занимают до получки у родных, а не у банков
Заместитель заведующего кафедрой факультета социальных наук НИУ ВШЭ в эфире НСН рассказала, как граждане России живут от зарплаты до зарплаты.
Три четверти россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты. 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей, а 7% россиян граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемой зарплате, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер». И только четверть опрошенных могут себе позволить « не перехватывать до получки», а пять процентов даже ухитряются откладывать небольшую сумму.
Заместитель заведующего кафедрой факультета социальных наук НИУ ВШЭ Диляра Ибрагимова рассказала НСН, куда и к кому чаще обращаются россияне, чтобы дожить до следующей зарплаты.
«Как показало наше собственное исследование, микрокредитование не так распространено, как о нем говорят. Доля частного долга, когда берут у друзей, знакомых и родственников, сейчас снизилась и по обхвату, и по объему. К слову, в западных странах такого понятия в принципе нет, там берут ссуды в банках. В 2015 году мы увидели и в России рост владельцев кредитных карт.
По моей гипотезе происходит замещение финансовой стратегии, потому что если нужна небольшая сумма, но можно пользоваться кредитками, но только если попадать в льготный период. По сути это безвозмездный кредит у банка на 55 – 100 дней, и это приучает к финансовой дисциплине», - посчитала эксперт.
По данным Росстата реальные доходы россиян падают с 2014 года. Социологи выяснили, что в нынешних условиях россиянам приходится больше экономить на повседневных тратах — ориентироваться на акции и выбирать более бюджетные магазины. И все же, если денег не хватает, то россияне предпочитают брать взаймы у коллег, родных, а не обращаться в банк.
«Деньги, взятые у родственников, называется институализированным долгом. Ссуда у родственников и друзей - палка о двух концах. С одной стороны с ними можно всегда договориться. Но будут неудобно отказать, когда они к тебе за помощью обратятся. Вступает в действие так называемая моральная экономика», - разъяснила Диляра Ибрагимова.
Напомним, специалисты РАНХиГС опросили молодых людей от 18 до 30 лет об их желаемом уровне зарплат. Так, самые высокие зарплаты рассчитывают получать ИТ-специалисты: треть из них назвали сумму от 50 до 60 тыс. руб. в месяц. Такой же размер желаемой зарплаты озвучила четверть опрошенных сотрудников правоохранительной системы.
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