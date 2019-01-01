ВШЭ: Россияне занимают до получки у родных, а не у банков

Три четверти россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты. 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей, а 7% россиян граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемой зарплате, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер». И только четверть опрошенных могут себе позволить « не перехватывать до получки», а пять процентов даже ухитряются откладывать небольшую сумму.

Заместитель заведующего кафедрой факультета социальных наук НИУ ВШЭ Диляра Ибрагимова рассказала НСН, куда и к кому чаще обращаются россияне, чтобы дожить до следующей зарплаты.

«Как показало наше собственное исследование, микрокредитование не так распространено, как о нем говорят. Доля частного долга, когда берут у друзей, знакомых и родственников, сейчас снизилась и по обхвату, и по объему. К слову, в западных странах такого понятия в принципе нет, там берут ссуды в банках. В 2015 году мы увидели и в России рост владельцев кредитных карт.