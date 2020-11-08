Минздрав внес изменения в правила лечения пациентов с коронавирусом на дому
Минздрав России изменил регламент лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 амбулаторно и на дому, сообщает «Парламентская газета».
Теперь заболевшие коронавирусом могут лечиться дома только при условии, что будут находиться в отдельной комнате от остальных членов семьи, уточняет RT.
В том случае, если заболевшие с COVID-19 живут в общежитиях или коммунальных квартирах, а также проживают в одной квартире с пожилыми родственниками или теми, у кого есть хронические заболевания, инфицированные должны быть госпитализированы, пишет Газета.ru
Подобные бытовые условия в предыдущей редакции регламента не были учтены.
Согласно обновленному документу, в обязанности врача входит информирование заболевших коронавирусом во время лечения на дому вызывать медиков при ухудшении самочувствия. Также врачи будут предупреждать пациентов об уголовной ответственности за несоблюдение противоэпидемических мер. А тем, кто проживает с больными, напомнят о необходимости изоляции в отдельной комнате. Также близким заболевшего COVID-19 предоставят брошюры с правилами ухода за заболевшим и защиты от инфекции.
В соответствии с поправками регламента врачам разрешено переводить пациентов из стационаров в амбулаторию до получения отрицательного теста на COVID-19.
Ранее профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко в эфире НСН объяснил, почему КТ не выявляет коронавирус
«Абсолютно точных методов лабораторного и инструментального исследования в мире не существует. Всегда есть какая-то погрешность. По коронавирусу на сегодняшний день самые достоверные методы диагностики – это ПЦР и тест на антитела. Вы же не увидите ковидный вирус под микроскопом. Увидеть его при обычных исследованиях невозможно», - подчеркнул Карабиненко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru