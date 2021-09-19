Ученый назвал категорию людей, неуязвимых перед COVID-19
Больные простудой и ОРВИ не могут заразиться коронавирусом. Об этом заявил URA.ru завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.
«Обычно, когда человек болеет одним вирусом, он не заболевает другим. Идет защита, потому что выделяется интерферон — противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения», — объяснил ученый.
При этом в период выздоровления от простуды или ОРВИ из-за ослабленного иммунитета человек может заболеть COVID-19, В таком случае болезнь может протекать тяжело.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 95% случаев заражения коронавирусом в России приходится на штамм «дельта». Ее слова приводит РИА Новости.
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