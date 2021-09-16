Эпидемиолог предсказала высокую летальность в новую волну коронавируса

Четвёртая волна коронавируса в России будет менее интенсивной, однако может принести более высокую летальность из-за новых штаммов и мутаций вируса. Об этом рассказала врач-эпидемиолог центральной районной больницы в подмосковном Талдоме Елена Белякова.

По мнению врача, заболеваемость снизится из-за того, что часть населения переболела или же прошла вакцинацию против вируса. При этом новым штаммам будут больше подвержены молодые люди, эти данные подтверждаются как российской, так и зарубежной статистикой. «Ожидается высокая летальность, так как вирус мутирует и приспосабливается к тем условиям, в которых он живёт», - напомнила Белякова в эфире «Радио 1».



По словам Беляковой, заболеваемость начала расти приблизительно с 10 сентября. По ее словам, это произошло после двухнедельного инкубационного периода, вызванного возвращением жителей страны из отпусков. Специалист также не стала называть сроки новой волны, поскольку предсказать их сложно.

«Это будет зависеть от того, как население осознает необходимость вакцинации. Чем быстрее население будет привито, тем быстрее мы выработаем коллективный иммунитет и тем быстрее закончится эта инфекция».

Российские вакцины «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» нуждаются в профессиональном продвижении, в настоящий момент о них мало что известно, отметил в эфире НСН доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.