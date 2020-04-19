Ученый из Китая отверг версию об искусственном создание вируса COVID-19

«Я никогда не поверю, что человечество уже обладает достаточными знаниями для того, чтобы синтезировать подобный вирус», — цитирует Чжимина Газета. ru.

Напомним, власти КНР сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По официальным данным, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2,4 млн, выздоровели более 600 тыс. пациентов, скончались — 160 784.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил НСН, что обнаружение «нулевого» пациента, заражённого коронавирусом, для борьбы с пандемией не даст ровным счёт ничего. Он осудил авторов конспирологических теорий.

«Сам по себе этот факт не является доказательством искусственного происхождения коронавируса, и для борьбы с ним это не даст ровным счётом ничего. Да и установить первого заболевшего, с которого началось распространение, в текущих условиях чрезвычайно трудно, поэтому я уверен, что это попытки построить конспирологические теории», - сообщил вирусолог.

