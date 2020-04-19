Ученый из Китая отверг версию об искусственном создание вируса COVID-19
Руководитель института вирусологии в Ухани Юань Чжимин заявил, что человечество не располагает ресурсами для искусственного создания вируса типа COVID-19, сообщает ТАСС .
По словам Чжимина, отсутствуют какие-либо свидетельства, подтверждающие искусственный синтез вируса, даже похожего на новый тип инфекции COVID-19. Вирусолог подтвердил, что ему известно о высказываниях отдельных коллег по поводу искусственной природы создания нового коронавируса. Однако, по оценкам ученого, «объем проделанной ими работы превзошел бы возможности всего человечества», пишут «Известия».
«Я никогда не поверю, что человечество уже обладает достаточными знаниями для того, чтобы синтезировать подобный вирус», — цитирует Чжимина Газета. ru.
Напомним, власти КНР сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
По официальным данным, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2,4 млн, выздоровели более 600 тыс. пациентов, скончались — 160 784.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил НСН, что обнаружение «нулевого» пациента, заражённого коронавирусом, для борьбы с пандемией не даст ровным счёт ничего. Он осудил авторов конспирологических теорий.
«Сам по себе этот факт не является доказательством искусственного происхождения коронавируса, и для борьбы с ним это не даст ровным счётом ничего. Да и установить первого заболевшего, с которого началось распространение, в текущих условиях чрезвычайно трудно, поэтому я уверен, что это попытки построить конспирологические теории», - сообщил вирусолог.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru