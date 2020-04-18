Трамп: США расследуют обстоятельства происхождения COVID-19
Президент США Дональд Трамп заявил, что США ведет «много расследований», чтобы установить обстоятельства возникновения коронавирусной инфекции COVID-19 и причины ее пандемии. Об этом американский лидер сообщил на брифинге в Белом доме, уточняет ТАСС.
Хотя расследования еще не завершены, Дональд Трамп считает, что пандемия коронавируса COVID-19 началась из Китая.
«184 страны [и территории] пострадали, это очень плохо», — цитирует Трампа Газета. ru.
Ранее представитель МИД Китая Чжао Лицзянь обвинил власти США в том, что именно американские военные привезли эпидемию в Ухань. По этому поводу руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в эфире НСН высказал предположение, что такие заявления не испортят отношения между Пекином и Вашингтоном.
«Там есть антагонистические противоречия между двумя странами, и хуже них только военные действия. Ситуация достаточно напряжённая. Когда в середине января было подписано соглашение о торговом сотрудничестве между США и Китаем, обе стороны исходили их того, что худой мир лучше доброй ссоры. Второй этап идёт, сколько времени он продлится, неизвестно – судя по всему, очень долго», - отметил Островский.
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