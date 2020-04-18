Трамп: США расследуют обстоятельства происхождения COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что США ведет «много расследований», чтобы установить обстоятельства возникновения коронавирусной инфекции COVID-19 и причины ее пандемии. Об этом американский лидер сообщил на брифинге в Белом доме, уточняет ТАСС.

Хотя расследования еще не завершены, Дональд Трамп считает, что пандемия коронавируса COVID-19 началась из Китая.

«184 страны [и территории] пострадали, это очень плохо», — цитирует Трампа Газета. ru.