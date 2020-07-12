Ученые заявили об увеличении заразности коронавируса

Леунг считает, что один инфицированный способен заразить четырех человек.

«Это начало устойчивой массовой вспышки вируса, которую мы никогда не видели», — предупредил ведущий медицинский эксперт.

Его статистику подтверждает проведенное в Гонконге исследование. Выяснилось, что заражение от каждого инфицированного с двух с половиной-трех в марте выросло до четырех случаев в настоящее время. При этом свидетельств о росте смертоносности вируса не выявлено.

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил об отсутствии тотальной вакцинации от коронавируса.

«Сейчас достаточно убедительно идут работы по созданию вакцины, хотя необходимость её использования для меня пока непонятна. Тотальная точно не нужна будет. Проведём вакцинацию групп риска к сезону подъёма. Но нам надо будет настраиваться на работу в рамках ММСП – международных медико-санитарных правил», - добавил Онищенко.

