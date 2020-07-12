Роспотребнадзор: COVID-19 не передается во время купания

Вода постоянно прогревается солнцем и тем самым дезинфицируется.

Коронавирус погибает в воде, а потому можно не бояться заразиться им во время купания, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Роспотребнадзор.

По данным ведомства, вода постоянно подвергается воздействию солнечных лучей, которые убивают вирус.

Однако в воде можно заразиться другими инфекциями, такими как церкариоз, лямблиоз, лептоспироз и ротавирус, а также гепатиты, дезинтерию, холеру, сальмонеллез и даже брюшной тиф, предупреждает ведомство. Потому не рекомендуется купаться с симптомами ОРВИ, ранами и ссадинами на коже, глотать воду из водоема. После купания нужно ополоснуться чистой водой, а дома принять душ с мылом и мочалкой.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
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