Армия России освободила Нестерное, Рубленое и Высокую Яругу

Вооруженные силы России установили контроль над тремя населенными пунктами в Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны.

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По данным ведомства, силы группировки войск «Север» взяли под свой контроль Нестерное и Рубленое, пишет RT. Кроме того, подразделения освободили населенный пункт Высокая Яруга.

Ранее армия РФ взяла под контроль село Шабельное Харьковской области. Также военные освободили Толстодубово в Сумской области и Егоровку Запорожской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинобороныСпецоперацияВооруженные Силы РФ

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