Армия России освободила Нестерное, Рубленое и Высокую Яругу
1 октября 202612:03
Юлия Савченко
Вооруженные силы России установили контроль над тремя населенными пунктами в Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны.
По данным ведомства, силы группировки войск «Север» взяли под свой контроль Нестерное и Рубленое, пишет RT. Кроме того, подразделения освободили населенный пункт Высокая Яруга.
Ранее армия РФ взяла под контроль село Шабельное Харьковской области. Также военные освободили Толстодубово в Сумской области и Егоровку Запорожской области.
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