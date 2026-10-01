Аграрии терпят серьезные убытки на фоне снижения экспорта зерна, отрасли срочно требуются субсидии, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН.

Стоимость зерна этой осенью в южных регионах России снизилась вдвое по сравнению с прошлым годом — с 11–13 тыс. до 5 тыс. рублей за тонну и ниже, рассказали «Известиям» в Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР). С одной стороны, это может привести к снижению цен на хлебобулочные изделия в рознице, с другой — лишает аграриев средств на проведение озимой посевной. Злочевский подчеркнул, что ситуация тревожная.