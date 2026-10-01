Лапша на ушах: Почему хлеб в России не подешевеет вслед за зерном
Аркадий Злочевский заявил НСН, что в себестоимости хлеба зерно занимает далеко не первую строчку.
Аграрии терпят серьезные убытки на фоне снижения экспорта зерна, отрасли срочно требуются субсидии, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН.
Стоимость зерна этой осенью в южных регионах России снизилась вдвое по сравнению с прошлым годом — с 11–13 тыс. до 5 тыс. рублей за тонну и ниже, рассказали «Известиям» в Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР). С одной стороны, это может привести к снижению цен на хлебобулочные изделия в рознице, с другой — лишает аграриев средств на проведение озимой посевной. Злочевский подчеркнул, что ситуация тревожная.
«Такая ситуация сложилась, так как нет экспорта на прежнем уровне. В Черном море снижены отгрузки в пять раз минимум, а у нас 80% экспорта шло через Азово-Черноморский бассейн. Атаки БПЛА влияют на зерновые терминалы, идет восстановление, плюс атакуются и сами суда. Отрасли надо обеспечить доступ к финансированию, чтобы не провалить озимую посевную, уже идем с отставанием. Обычно к концу лета начинались массовые продажи, сейчас этот процесс встал. Можно напрямую выплатить аграриям субсидии в виде гектарной поддержки, только это нужно сделать оперативно и в достаточном объеме. Можно закупить зерно в государственный интервенционный фонд, у нас продекларировано 3 миллиона тонн, но это очень мало. Притока денег такой объем не даст. Речь идет о колоссальных убытках крестьян», - рассказал он.
При этом он опроверг возможное снижение цен на хлеб в рознице.
«Что касается цен на хлебобулочные изделия в рознице, снижения не будет, это лапша на ушах. Они только дорожают. Мы это проходили уже, в 2009 году в три раза цены на зерно обвалились с 9 до 3 тысяч рублей, а цена килограмма хлеба выросла на шесть рублей за год. Себестоимость формируется иначе, доля зерна в себестоимости буханки хлеба слишком мала. Всю экономию на закупках зерна сожрут, например, тарифы на энергию, я уже не говорю про все остальные издержки», - заключил собеседник НСН.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за невозможности реализовать значительные объёмы сельскохозпродукции на фоне атак дронов. Распоряжение подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
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