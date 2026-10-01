Без неуместных шуток: Актриса Копанова об уникальности фильма «Вперед в прошлое»
Екатерина Копанова в беседе с НСН упрекнула сегодняшние семейные фильмы в том, что они непонятны части аудитории, однако так быть не должно.
Современные семейные и детские картины пестрят юмором, который непонятен старшему поколению, однако картина «Вперед в прошлое» объединяет все возраста. Об этом в пресс-центре НСН рассказала актриса Екатерина Копанова.
«У нас же семейное кино, а не просто детское. Я очень много хожу на премьеры детских фильмов, и что я вижу: туда закидывают несколько современных шуток для взрослой аудитории, взрослые смеются, однако старшее поколение их не понимает. Вот в чем проблема. Нужен был фильм, чтобы все поколения понимали, о чем в нем говорится. И вообще зачем эти современные шутки? Время течет очень быстро, а тренды сменяют один другой. Но есть тренды вне времени: быть открытым миру и жить с душой», — рассказала она.
В сентябре 2026 года в рамках конкурсной программы кинофестиваля «Антарес» режиссер и актриса Оксана Сташенко представила фильм «Вперед в прошлое», премьера которого состоится в Москве 1 октября. В фильме снимались Екатерина Копанова, Константин Соловьев, Лиза Арзамасова, Анатолий Руденко, Юрий Чернов, Марина Яковлева, Оксана Сташенко и другие.
Ранее народный артист России Юрий Чернов заявил в пресс-центре НСН, что в России сейчас снимается очень много детского кино, однако оно все «на потребу», а добрых фильмов для детей почти нет.
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