«У нас же семейное кино, а не просто детское. Я очень много хожу на премьеры детских фильмов, и что я вижу: туда закидывают несколько современных шуток для взрослой аудитории, взрослые смеются, однако старшее поколение их не понимает. Вот в чем проблема. Нужен был фильм, чтобы все поколения понимали, о чем в нем говорится. И вообще зачем эти современные шутки? Время течет очень быстро, а тренды сменяют один другой. Но есть тренды вне времени: быть открытым миру и жить с душой», — рассказала она.

В сентябре 2026 года в рамках конкурсной программы кинофестиваля «Антарес» режиссер и актриса Оксана Сташенко представила фильм «Вперед в прошлое», премьера которого состоится в Москве 1 октября. В фильме снимались Екатерина Копанова, Константин Соловьев, Лиза Арзамасова, Анатолий Руденко, Юрий Чернов, Марина Яковлева, Оксана Сташенко и другие.

Ранее народный артист России Юрий Чернов заявил в пресс-центре НСН, что в России сейчас снимается очень много детского кино, однако оно все «на потребу», а добрых фильмов для детей почти нет.

