Режиссер Сташенко раскрыла, каким получился фильм «Вперед в прошлое»
Картина демонстрирует, насколько важно, чтобы деды заложили в своих детишек самые главные ценности: уважение к родине, любовь в природе и к друг другу, заявила НСН Оксана Сташенко.
Актриса Оксана Сташенко в пресс-центре НСН рассказала, как ее фильм «Вперед в прошлое» сочетает в себе трогательную историю о дружбе, связи поколений и путешествии в детские воспоминания.
«В 2023 году мы сняли две истории, которые ждали своего продолжения, а для того, чтобы оно случилось, надо было, чтобы наши актеры-мальчишки подросли. Мне хотелось снять путешествие во времени, но не на машине времени, а которое всегда с нами – в наших воспоминаниях. Двадцатилетние Вовка и Антошка идут с дедами в поход и каждый шаг они вспоминают, как они впервые, будучи маленькими детьми, пошли со своими дедами в этот поход, как познакомились со своей подружкой. Эта подружка сразу для них стала значима. Мы не говорим слово «влюбились», такого нет у детей. Им захотелось защищать ее. Тогда они поклялись, что это чувство никогда не разрушит их дружбу. И каждый раз, возвращаясь в воспоминания из двадцатительного возраста в десятилетний, они проходят все те же тропинки. Это настоящее путешествие, где мы видим, насколько важно, чтобы деды заложили в своих детишек самые главные ценности: уважение к родине, любовь в природе и друг к другу», — рассказала она.
Напомним, что 22 сентября 2026 года в рамках конкурсной программы кинофестиваля «Антарес» Оксана Сташенко представила фильм «Вперед в прошлое», премьера которого состоится в Москве 1 октября. В фильме снимались: Екатерина Копанова, Константин Соловьев, Лиза Арзамасова, Анатолий Руденко, Юрий Чернов, Марина Яковлева, Оксана Сташенко, Любовь Руденко и др, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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