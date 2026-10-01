«В 2023 году мы сняли две истории, которые ждали своего продолжения, а для того, чтобы оно случилось, надо было, чтобы наши актеры-мальчишки подросли. Мне хотелось снять путешествие во времени, но не на машине времени, а которое всегда с нами – в наших воспоминаниях. Двадцатилетние Вовка и Антошка идут с дедами в поход и каждый шаг они вспоминают, как они впервые, будучи маленькими детьми, пошли со своими дедами в этот поход, как познакомились со своей подружкой. Эта подружка сразу для них стала значима. Мы не говорим слово «влюбились», такого нет у детей. Им захотелось защищать ее. Тогда они поклялись, что это чувство никогда не разрушит их дружбу. И каждый раз, возвращаясь в воспоминания из двадцатительного возраста в десятилетний, они проходят все те же тропинки. Это настоящее путешествие, где мы видим, насколько важно, чтобы деды заложили в своих детишек самые главные ценности: уважение к родине, любовь в природе и друг к другу», — рассказала она.

Напомним, что 22 сентября 2026 года в рамках конкурсной программы кинофестиваля «Антарес» Оксана Сташенко представила фильм «Вперед в прошлое», премьера которого состоится в Москве 1 октября. В фильме снимались: Екатерина Копанова, Константин Соловьев, Лиза Арзамасова, Анатолий Руденко, Юрий Чернов, Марина Яковлева, Оксана Сташенко, Любовь Руденко и др, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

