СМИ: 13 стран призвали Еврокомиссию перепроверить и упростить законы

Власти 13 государств Евросоюза призвали Еврокомиссию взять «регуляторную паузу» и перепроверить, упростить или даже отменить действующие законы и директивы вместо принятия новых. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на письмо правительств стран.

В числе авторов документа правительства Австрии, Германии и Италии. В письме призывают ЕК принимать меньше законов и упростить их, чтобы освободить компании в Европе от излишней бюрократии. Авторы подчеркивают, что конкурентоспособность Евросоюза оказывается под все большим давлением из-за геополитической напряженности, изменения климата, дорогостоящих энергоносителей, стратегической зависимости от поставок сырья, производственных мощностей в третьих странах, борьбы за инвестиции в мире.

«В этой связи крайне важно обеспечить регуляторные условия, которые облегчат ведение предпринимательской деятельности в ЕС», - говорится в документе.

Письмо пока не было опубликовано.

Между тем Еврокомиссия отклонила запрос Украины на предоставление 220 млн евро на нужды сельского хозяйства.

