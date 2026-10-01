В ЦБ заявили, что экономика России перешла к высоким зарплатам
Российская экономика перешла к высоким зарплатам. Об этом заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин, передает РИА Новости.
По его словам, экономика страны уже не соответствует «режиму умеренного уровня зарплат по сравнению с остальным миром», она перешла в «экономику довольно высоких реальных зарплат».
Ранее замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил о росте зарплат в России, он подчеркнул, что тенденция будет сохраняться.
По данным Росстата, в июле средняя зарплата в стране выросла на 9,5% год к году и составила 109 524 рубля.
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