В ЦБ заявили, что экономика России перешла к высоким зарплатам

По его словам, экономика страны уже не соответствует «режиму умеренного уровня зарплат по сравнению с остальным миром», она перешла в «экономику довольно высоких реальных зарплат».

Ранее замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил о росте зарплат в России, он подчеркнул, что тенденция будет сохраняться.

По данным Росстата, в июле средняя зарплата в стране выросла на 9,5% год к году и составила 109 524 рубля.

