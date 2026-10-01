В России индивидуальные вакцины и клеточная терапия стали доступны бесплатно
Индивидуальные вакцины и технологии CAR-T-клеточной терапии стали доступны россиянам в рамках ОМС. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Прорывные индивидуальные терапевтические вакцины и технологии CAR-T-клеточной терапии стали доступны пациентам в системе ОМС», - цитирует главу Минздрава РИА Новости.
Первые пациенты в РФ уже получают такое лечение бесплатно, пишет RT. Мурашко подчеркнул, что это меняет логику оказания медпомощи и обеспечивает переход к персонализированным решениям для конкретного человека.
Ранее министр рассказал, что со второй половины 2027 года в РФ планируют начать вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) среди девочек 12-13 лет.
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