«Я картину «Вперед в прошлое» еще не видел, жду с нетерпением, чтобы ее посмотреть. Сейчас снимается так много детских фильмов, и о них говорят разное: и очень плохо, и очень хорошо. Хочется услышать, что наша картина понравится всем. Наши дети актеры излучают тепло, улыбку и добро. Если эта картина получилась доброй, это будет самое главное. Потому что сейчас снимают какое-то кино на потребу, а вот чтобы что-то преподнести и возвысить — такого нет. Ведь раньше снимали доброе кино. Да, я играл раньше отрицательных персонажей, например, двоешника в фильме «Доживем до понедельника», но мой персонаж все равно был каким-то добрым», — рассказал он.

В сентябряе 2026 года в рамках конкурсной программы кинофестиваля «Антарес» режиссер и актриса Оксана Сташенко представила фильм «Вперед в прошлое», премьера которого состоится в Москве 1 октября. В фильме снимались Екатерина Копанова, Константин Соловьев, Лиза Арзамасова, Анатолий Руденко, Юрий Чернов, Марина Яковлева, Оксана Сташенко и другие, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

