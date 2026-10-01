Актер Чернов заявил о нехватке «доброго кино» в России
Юрий Чернов заявил НСН, что надеется, что кино «Назад в прошлое» Оксаны Сташенко получится прежде всего добрым, так как это самое важное в таких картинах.
Народный артист России Юрий Чернов заявил в пресс-центре НСН, что в России сейчас снимается очень много детского кино, однако оно все «на потребу», а добрых фильмов для детей почти нет.
«Я картину «Вперед в прошлое» еще не видел, жду с нетерпением, чтобы ее посмотреть. Сейчас снимается так много детских фильмов, и о них говорят разное: и очень плохо, и очень хорошо. Хочется услышать, что наша картина понравится всем. Наши дети актеры излучают тепло, улыбку и добро. Если эта картина получилась доброй, это будет самое главное. Потому что сейчас снимают какое-то кино на потребу, а вот чтобы что-то преподнести и возвысить — такого нет. Ведь раньше снимали доброе кино. Да, я играл раньше отрицательных персонажей, например, двоешника в фильме «Доживем до понедельника», но мой персонаж все равно был каким-то добрым», — рассказал он.
В сентябряе 2026 года в рамках конкурсной программы кинофестиваля «Антарес» режиссер и актриса Оксана Сташенко представила фильм «Вперед в прошлое», премьера которого состоится в Москве 1 октября. В фильме снимались Екатерина Копанова, Константин Соловьев, Лиза Арзамасова, Анатолий Руденко, Юрий Чернов, Марина Яковлева, Оксана Сташенко и другие, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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