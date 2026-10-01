Дегтярев: Россия претендует на проведение нескольких мировых первенств

По его словам, у российской стороны есть «несколько низко висящих плодов, начиная с 2028 по 2030 год», в виде нескольких мировых первенств в стране.

«Ведем переговоры по проведению отборочных соревнований на Олимпийские игры», - подчеркнул Дегтярев.

Ранее министр заявил, что Россия будет через суд добиваться допуска спортсменов до международных соревнований в тех дисциплинах, где федерации препятствуют их возвращению.

