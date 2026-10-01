Дегтярев: Россия претендует на проведение нескольких мировых первенств
Россия претендует на проведение отборочных соревнований на Олимпийские игры. Об этом заявил министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, передает ТАСС.
По его словам, у российской стороны есть «несколько низко висящих плодов, начиная с 2028 по 2030 год», в виде нескольких мировых первенств в стране.
«Ведем переговоры по проведению отборочных соревнований на Олимпийские игры», - подчеркнул Дегтярев.
Ранее министр заявил, что Россия будет через суд добиваться допуска спортсменов до международных соревнований в тех дисциплинах, где федерации препятствуют их возвращению.
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