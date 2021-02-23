Ученые выявили пользу очков во время пандемии коронавируса
Люди, которые носят очки, оказались более защищенными во время пандемии коронавируса, чем те, кто ходит без них. К такому выводу пришли индийские ученые, пишет газета The Sunday Telegraph.
В результате опроса 304 пациентов с COVID-19 ученые выявили, что 19% из них большую часть времени носят очки. По данным исследователей, люди, которые носят аксессуар по восемь часов в день, реже заболевают коронавирусом COVID-19. Причина в том, что они реже прикасаются к глазам и лицу.
Также ученые смогли доказать, что очки становятся некой защитой от заражения и препятствуют инфицированию коронавирусом через слизистую оболочку, пишет Газета.ru.
Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что коронавирус может вызвать проблемы с глазами, вплоть до слепоты.
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