Ученые выявили пользу очков во время пандемии коронавируса

В результате опроса 304 пациентов с COVID-19 ученые выявили, что 19% из них большую часть времени носят очки. По данным исследователей, люди, которые носят аксессуар по восемь часов в день, реже заболевают коронавирусом COVID-19. Причина в том, что они реже прикасаются к глазам и лицу.

Также ученые смогли доказать, что очки становятся некой защитой от заражения и препятствуют инфицированию коронавирусом через слизистую оболочку, пишет Газета.ru.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что коронавирус может вызвать проблемы с глазами, вплоть до слепоты.

