Врач назвал ранние симптомы коронавируса

Затем, по словам специалиста, могут возникнуть гипосмия и инверсия вкусов, то есть человек перестанет распознавать запахи и вкусы. Как отмечает Зайцев, такие состояния обычно наблюдаются в течение 2-3 дней. По мере прохождения инфекции в глотку и гортань появляется осиплость в голосе и чувство першения. Когда вирус опустится до трахеи, больной почувствует спазмирование и удушье, описал течение болезни врач.

При подозрениях на наличие коронавируса Зайцев призвал не дожидаться прогрессирования симптомов и вовремя обращаться за медицинской помощью.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отмечал, что у больных коронавирусом исчезает обоняние, а у некоторых появляются красные пятна на животе и на руках.

