Врач назвал ранние симптомы коронавируса
Одним из первых симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 на ранней стадии заболевания является внезапное ощущение слабости, тяжести, боль в глазах и повышенная утомляемость, заявил в интервью «Звезде» врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев.
Затем, по словам специалиста, могут возникнуть гипосмия и инверсия вкусов, то есть человек перестанет распознавать запахи и вкусы. Как отмечает Зайцев, такие состояния обычно наблюдаются в течение 2-3 дней. По мере прохождения инфекции в глотку и гортань появляется осиплость в голосе и чувство першения. Когда вирус опустится до трахеи, больной почувствует спазмирование и удушье, описал течение болезни врач.
При подозрениях на наличие коронавируса Зайцев призвал не дожидаться прогрессирования симптомов и вовремя обращаться за медицинской помощью.
Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отмечал, что у больных коронавирусом исчезает обоняние, а у некоторых появляются красные пятна на животе и на руках.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru