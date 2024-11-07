Ученые выяснили, что вейпы со вкусом ягод «парализуют» иммунные клетки в легких

Ученые из Макгиллского университета Канады выяснили, что электронные сигареты с ароматом и вкусом ягод могут ослабить естественную защиту легких, из-за чего организму будет сложнее бороться с инфекциями. Соответствующие результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Отмечается, что ученые в течение нескольких дней подвергали мышей воздействию пара электронных сигарет и использовали метод компьютерной визуализации в реальном времени для наблюдения за иммунными клетками легких грызунов. В эксперименте было оценено воздействие как классических электронных сигарет, так и ароматизированных вейпов.

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Результаты показали, что определенные химические вещества, выделяемые вейпами со вкусом ягод, «парализуют» иммунные клетки в легких. Сообщается, что негативному воздействию подвергается популяция клеток под названием альвеолярные макрофаги, которая отвечает за выведение вредных частиц. Исследователи рассказали, что такой эффект повышает восприимчивость организма к респираторным инфекциям. При этом было установлено, что вейпы без ароматизаторов не оказывали такого воздействия. Однако их нельзя считать безопасными для здоровья.

Ранее пульмонолог клиники Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктория Вавилова сообщила, что курение вейпов может спровоцировать развитие «попкорновой» болезни легких или бронхиолита из-за содержания в составе жидкости ароматизатора диацетила, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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