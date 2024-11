Ученые выяснили, что вейпы со вкусом ягод «парализуют» иммунные клетки в легких

Ученые из Макгиллского университета Канады выяснили, что электронные сигареты с ароматом и вкусом ягод могут ослабить естественную защиту легких, из-за чего организму будет сложнее бороться с инфекциями. Соответствующие результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Отмечается, что ученые в течение нескольких дней подвергали мышей воздействию пара электронных сигарет и использовали метод компьютерной визуализации в реальном времени для наблюдения за иммунными клетками легких грызунов. В эксперименте было оценено воздействие как классических электронных сигарет, так и ароматизированных вейпов.