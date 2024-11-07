Ученые выяснили, что вейпы со вкусом ягод «парализуют» иммунные клетки в легких
Ученые из Макгиллского университета Канады выяснили, что электронные сигареты с ароматом и вкусом ягод могут ослабить естественную защиту легких, из-за чего организму будет сложнее бороться с инфекциями. Соответствующие результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Отмечается, что ученые в течение нескольких дней подвергали мышей воздействию пара электронных сигарет и использовали метод компьютерной визуализации в реальном времени для наблюдения за иммунными клетками легких грызунов. В эксперименте было оценено воздействие как классических электронных сигарет, так и ароматизированных вейпов.
Результаты показали, что определенные химические вещества, выделяемые вейпами со вкусом ягод, «парализуют» иммунные клетки в легких. Сообщается, что негативному воздействию подвергается популяция клеток под названием альвеолярные макрофаги, которая отвечает за выведение вредных частиц. Исследователи рассказали, что такой эффект повышает восприимчивость организма к респираторным инфекциям. При этом было установлено, что вейпы без ароматизаторов не оказывали такого воздействия. Однако их нельзя считать безопасными для здоровья.
Ранее пульмонолог клиники Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктория Вавилова сообщила, что курение вейпов может спровоцировать развитие «попкорновой» болезни легких или бронхиолита из-за содержания в составе жидкости ароматизатора диацетила, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ефимов: Два образовательных учреждения в рамках реализации МаИП появятся в ЗАО
- Великобритания ввела санкции против компаний из РФ, Казахстана, КНР и Эстонии
- Певица Вика Цыганова поддержала инициативу Госдумы ограничить гонорар артистам
- Фильм «Батя 2. Дед» выйдет в кинотеатрах 3 апреля
- СМИ: В Госдуме предложили ввести тесты на финграмотность при выдаче кредита
- В МВД России рассказали о роли искусственного интеллекта в поимке преступников
- Суд арестовал имущество обвиняемых в многомиллионном хищении у Минобороны
- Титов допустил снятие санкций с России после победы Трампа
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 30 200 военнослужащих
- Минобороны: Российская армия нанесла удар по 11 украинским бригадам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru