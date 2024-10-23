Пульмонолог Вавилова: Вейпы могут вызывать «попкорновую» болезнь легких
Курение вейпов может спровоцировать развитие «попкорновой» болезни легких или бронхиолита из-за содержания в составе жидкости ароматизатора диацетила, предупредила пульмонолог клиники Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктория Вавилова, сообщает «Газета.Ru».
По её словам, диацетил при нагревании в вейпах вызывает воспаление в клетках респираторного тракта, повреждение ДНК и клеточную смерть.
Вавилова рассказала, что острый бронхиолит – заболевание с крайне плохим ответом на проводимую терапию. Пациенты
Ранее эндокринолог назвала неожиданный побочный эффект вейпов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru