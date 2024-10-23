Пульмонолог Вавилова: Вейпы могут вызывать «попкорновую» болезнь легких

Курение вейпов может спровоцировать развитие «попкорновой» болезни легких или бронхиолита из-за содержания в составе жидкости ароматизатора диацетила, предупредила пульмонолог клиники Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктория Вавилова, сообщает «Газета.Ru».

Врач рассказала, что сниффинг может вызвать отек мозга и удушье

По её словам, диацетил при нагревании в вейпах вызывает воспаление в клетках респираторного тракта, повреждение ДНК и клеточную смерть.

Вавилова рассказала, что острый бронхиолит – заболевание с крайне плохим ответом на проводимую терапию. Пациенты

Ранее эндокринолог назвала неожиданный побочный эффект вейпов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Егор Алеев
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