Ученые выяснили, что словесные игры снижают риск развития болезни Альцгеймера
Ученые из Техасского университета A & M установили, что пожилые люди, которые регулярно занимаются любимым делом, играют в словесные игры и читают, реже испытывают значительное снижение когнитивных способностей. Соответствующие результаты исследования опубликованы в Journal of Cognitive Enhancement.
Согласно данным, у лиц, уделяющих много времени хобби, чтению и словесным играм-головоломкам, были лучше развиты внимание и рабочая память. Отмечается, что когнитивно активные люди продемонстрировали повышенную скорость обработки информации по сравнению с участниками второй и третьей группы.
Исследователи указали, что забота об умственном благополучии может защитить от болезни Альцгеймера. Для сохранения здоровья мозга ученые порекомендовали пожилым людям заниматься стимулирующими видами мыслительной деятельности по крайней мере три-четыре раза в неделю.
Ранее ученые из Университета Линкольна в Великобритании провели исследование и выяснили, что у людей с возрастом не ослабевает способность запоминать и узнавать музыку. Ученые также сделали вывод, что эмоциональная составляющая музыки может способствовать лучшему запоминанию, передает «Радиоточка НСН».
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