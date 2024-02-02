СМИ: «уколы стройности» помогают снизить риск развития болезни Альцгеймера

Препарат создали для лечения сахарного диабета, но в ходе исследования выяснилась его способность снижать массу тела. В связи с этим фармацевтические компании стали регистрировать новые лекарственные формы для лечения ожирения.

Стоимость месячного курса составляет 1300 долларов. Его уже опробовали бизнесвумен Ким Кардашьян и миллиардер Илон Маск.

В настоящее время ученые проводят исследования, чтобы исключить побочные эффекты. Уже известно, что прием препарата на 20% может сократить риск инсульта и инфаркта, а также противостоять болезням Альцгеймера и Паркинсона.

