СМИ: «уколы стройности» помогают снизить риск развития болезни Альцгеймера

Претендующие на Нобелевскую премию новые «уколы стройности» могут стать эффективным лекарством против болезни Альцгеймера, сообщает издание Nature со ссылкой на результаты работы ученых.

Ученые заявили, что кофе помогает бороться с болезнями Паркинсона и Альцгеймера

Препарат создали для лечения сахарного диабета, но в ходе исследования выяснилась его способность снижать массу тела. В связи с этим фармацевтические компании стали регистрировать новые лекарственные формы для лечения ожирения.

Стоимость месячного курса составляет 1300 долларов. Его уже опробовали бизнесвумен Ким Кардашьян и миллиардер Илон Маск.

В настоящее время ученые проводят исследования, чтобы исключить побочные эффекты. Уже известно, что прием препарата на 20% может сократить риск инсульта и инфаркта, а также противостоять болезням Альцгеймера и Паркинсона.

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ФОТО: РИА Новости
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