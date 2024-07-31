Ученые выяснили, что музыкальная память не меняется с возрастом

В исследовании приняли участие порядка 90 человек в возрасте 18-86 лет. Основным заданием в ходе исследования было распознать музыкальные темы во время живого концерта симфонического оркестра. Эксперимент сосредоточили на трех композициях — Eine kleine Nachtmusik Моцарта и двух специально созданных экспериментальных произведениях.

По окончании исследования выяснилось, что первую мелодию Eine kleine Nachtmusik одинаково хорошо узнавали люди всех возрастов с разным музыкальным вкусом.

Ученые сделали вывод, что эмоциональная составляющая музыки может способствовать лучшему запоминанию. Кроме того, структура музыкальных произведений позволяет им лучше «закрепляться» в памяти. Это открытие может помочь в методиках борьбы с Альцгеймером и поддержанием когнитивных функций.

Ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН заявил, что классическая музыка помогает человеку на ранних стадиях стресса, так как способствует выработке гормонов серотонина и дофамина, при этом все чаще россияне отдают предпочтение року – музыке со смыслом.

