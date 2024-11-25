Ученые выяснили, что пары вейпов снижают сосудистую функцию с первого вдоха

В исследовании участвовал 31 здоровый вейпер и курильщик в возрасте от 21 до 49 лет. В ходе нескольких отдельных экспериментов добровольцы подверглись воздействию табачного дыма, а также паров электронных сигарет с никотином и без. До и после вдыхания дыма и пара участники прошли МРТ-исследование для оценки скорости кровообращения в мозге. Также они дали разрешение на наложение на верхнюю часть бедра манжеты, ограничивающей кровоток.

После снятия манжеты ученые анализировали кровоток в бедренной артерии и насыщение крови кислородом. Оказалось, что после вдыхания любого пара или дыма у испытуемых наблюдалось значительное снижение скорости кровотока в состоянии покоя в поверхностной бедренной артерии. Исследователи уточнили, что однократное употребление электронной сигареты может оказывать воздействие, которое мгновенно проявляется на уровне сосудов.

Ранее пульмонолог клиники Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктория Вавилова сообщила, что курение вейпов может спровоцировать развитие «попкорновой» болезни легких или бронхиолита из-за содержания в составе жидкости ароматизатора диацетила, передает «Радиоточка НСН».

