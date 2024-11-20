«Токсин и гены кролика»: Стоматолог сравнил вред от вейпов и сигарет

Вейпы вредны, но их негативное влияние на состояние зубов не доказано, заявил в интервью НСН почетный президент стоматологической ассоциации России Владимир Садовский.

Стоматолог Алексей Сошников ранее заявил «Газете.Ru», что вейпы способствуют появлению микротрещин в эмали зубов и могут даже привести к кариесу. Садовский указал, что главная опасность вейпов - токсины.

«Большой науки на этот счет нет. Мне, во всяком случае, не попадались подобные публикации. Что касается химических примесей, которые не входят в состав ротовой жидкости - в любом случае это не полезно. Глицерин-то вряд ли будет вредить зубам, ну а при обработке термическим способом тут может быть все, что хочешь. Доказательством вреда вейпов является то, что у подростков, которые впервые их попробовали, как и в табачных случаях, это вызывает приступы рвоты и отторжение. Это говорит о том, что это токсин в любом случае», - сказал Садовский.

При этом он напомнил, что вред сигарет подтвержден, и указал на их отличие от вейпов.

«В табаках другая история, там же смолы. Например, количество смол, которые содержатся в сигаретах, выкуриваемых жителями Скандинавского полуострова, такое, что ими можно заасфальтировать дорогу длиной в один километр за один год. И это Финляндия с Швецией - страны, победившие кариес, у них очень высокий уровень профилактики, они трепетно относятся к этому всему. При этом курение является ключевым фактором риска по онконастороженности. Табачный куст, когда он исторически был махоркой, был высотой 40-50 сантиметров, а сейчас этот куст в несколько раз больше за счет генетической модификации. А какие гены в него ввели? Мне даже попадались публикации, что гены кролика и кукурузы», - заключил собеседник НСН.

Ученые из Канады ранее выяснили, что электронные сигареты с ароматом и вкусом ягод могут ослабить естественную защиту легких, напоминает «Радиоточка НСН».