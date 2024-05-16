Ученые выяснили, что дети с ожирением могут иметь низкую продолжительность жизни
Дети, страдающие ожирением, могут иметь низкую продолжительность жизни, в среднем у них она составит 39 лет. Об этом сообщило издание RTE со ссылкой на исследование сотрудников немецкой биологической компании Stradoo.
Согласно данным ученых, люди, у которых ожирение развилось в раннем детстве, живут примерно в два раза меньше, чем их здоровые сверстники. При этом специалисты считают, что если вовремя решить проблему лишнего веса, можно значительно снизить риски.
Ученые установили, что дети, страдающие тяжелым ожирением с четырехлетнего возраста, в среднем живут 39 лет. В свою очередь просто полные дети, по подсчетам, могут прожить в среднем 50 лет, а дети с небольшим лишним весом – около 60 лет.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что первичная заболеваемость ожирением среди россиян сократилась на 16% с 2019 года, передает «Радиоточка НСН».
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