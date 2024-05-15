Российские врачи заявили о росте числа пациентов с ожирением

Так, 88% медиков заявили о росте числа пациентов с ожирением или избыточным весом. Большая часть опрошенных врачей (80%) видят причину роста количества людей с лишним весом в доступности фастфуда. Порядка 62% врачей винят увеличение стресса в жизни людей, а 30% респондентов заявили, что причиной ожирения является удаленный график работы.

Порядка 58% медработников считают, что исправить ситуацию с ожирением в России поможет санпросвет, еще 340% опрошенных врачей полагают, что улучшение качества проведения диспансеризации поможет в борьбе с ожирением.

Ранее директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева сообщила, что почти треть населения России на данный момент страдает от ожирения, передает RT.

