Российские врачи заявили о росте числа пациентов с ожирением
Российские врачи столкнулись с ростом числа пациентов с ожирением или с избыточным весом, передает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос «Актион Медицина».
Так, 88% медиков заявили о росте числа пациентов с ожирением или избыточным весом. Большая часть опрошенных врачей (80%) видят причину роста количества людей с лишним весом в доступности фастфуда. Порядка 62% врачей винят увеличение стресса в жизни людей, а 30% респондентов заявили, что причиной ожирения является удаленный график работы.
Порядка 58% медработников считают, что исправить ситуацию с ожирением в России поможет санпросвет, еще 340% опрошенных врачей полагают, что улучшение качества проведения диспансеризации поможет в борьбе с ожирением.
Ранее директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева сообщила, что почти треть населения России на данный момент страдает от ожирения, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru