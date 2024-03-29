Голикова: Первичная заболеваемость ожирением в РФ снизилась на 16%

Первичная заболеваемость ожирением среди россиян сократилась на 16% с 2019 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании.

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Она отметила, что благодаря информированию населения по вопросам формирования приверженности к здоровому образу жизни и питанию позитивное отношение россиян к здоровому питанию возросло до 79% в 2023 году. По словам Голиковой, в 2021 году этот показатель составлял 30%.

Ранее директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева сообщила, что почти треть населения России на данный момент страдает от ожирения, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
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