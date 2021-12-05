Ученые выдвинули версию мутаций «омикрона» от человека к животному и обратно

Ученые изучают вероятность появления нового штамма в результате передачи вируса от человека к животному. По мнению исследователей, вирус мог адаптироваться организме животных и уже повторно заразить человека.

Остается вопрос об условиях, при которых за короткое время сформировалось большое количество мутаций COVID-19, пишет Bloomberg.

«Если вы посмотрите на предыдущие штаммы, на «альфу», на «бету», то увидите, что мутации накапливались с течением времени», — цитирует ученого Газета.ru.

По словам Мойо, скорость, с которой омикрон-штамм распространяется по миру, вызывает опасения в связи с возможностью вируса накапливать собственный паттерн мутаций.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отмети, что делать заявления по поводу нового штамма COVID-19 «омикрон» еще рано. По его словам, о нем накоплено очень мало данных.

