Ученые выдвинули версию мутаций «омикрона» от человека к животному и обратно
Сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана Сикхулиле Мойо предложил новую версию происхождения штамма коронавируса «омикрон».
Ученые изучают вероятность появления нового штамма в результате передачи вируса от человека к животному. По мнению исследователей, вирус мог адаптироваться организме животных и уже повторно заразить человека.
Остается вопрос об условиях, при которых за короткое время сформировалось большое количество мутаций COVID-19, пишет Bloomberg.
«Если вы посмотрите на предыдущие штаммы, на «альфу», на «бету», то увидите, что мутации накапливались с течением времени», — цитирует ученого Газета.ru.
По словам Мойо, скорость, с которой омикрон-штамм распространяется по миру, вызывает опасения в связи с возможностью вируса накапливать собственный паттерн мутаций.
Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отмети, что делать заявления по поводу нового штамма COVID-19 «омикрон» еще рано. По его словам, о нем накоплено очень мало данных.
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