Эксперты обнаружили в «омикроне» вирус простуды

Данная генетическая последовательность не встречается ни в одной из более ранних версий коронавируса, однако наблюдается во многих других вирусах, в том числе в тех, которые вызывают простуду, а также в геноме человека.

По словам экспертов, получив этот фрагмент, «омикрон» может выглядеть «более человечным». Это может говорить о том, что вирус передается легче, вызывая при этом только легкое или бессимптомное заболевание.

Ранее вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что коронавирус может стать более легким и не вызывающим серьезных последствий заболеванием с появлением нового штамма «омикрон». Более того, распространение этой мутации может стать последним этапом пандемии.

