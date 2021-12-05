Эксперты обнаружили в «омикроне» вирус простуды
Новая разновидность COVID-19 «омикрон» могла получить одну из своих мутаций из генетического материала другого вируса, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ученых.
Данная генетическая последовательность не встречается ни в одной из более ранних версий коронавируса, однако наблюдается во многих других вирусах, в том числе в тех, которые вызывают простуду, а также в геноме человека.
По словам экспертов, получив этот фрагмент, «омикрон» может выглядеть «более человечным». Это может говорить о том, что вирус передается легче, вызывая при этом только легкое или бессимптомное заболевание.
Ранее вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что коронавирус может стать более легким и не вызывающим серьезных последствий заболеванием с появлением нового штамма «омикрон». Более того, распространение этой мутации может стать последним этапом пандемии.
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