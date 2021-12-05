Эксперты обнаружили в «омикроне» вирус простуды

Новая разновидность COVID-19 «омикрон» могла получить одну из своих мутаций из генетического материала другого вируса, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ученых.

Вирусный иммунитет. Медики поспорили об угрозе «омикрона»

Данная генетическая последовательность не встречается ни в одной из более ранних версий коронавируса, однако наблюдается во многих других вирусах, в том числе в тех, которые вызывают простуду, а также в геноме человека.

По словам экспертов, получив этот фрагмент, «омикрон» может выглядеть «более человечным». Это может говорить о том, что вирус передается легче, вызывая при этом только легкое или бессимптомное заболевание.

Ранее вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что коронавирус может стать более легким и не вызывающим серьезных последствий заболеванием с появлением нового штамма «омикрон». Более того, распространение этой мутации может стать последним этапом пандемии.

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирус
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