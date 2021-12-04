Данных по омикрон-штамму еще очень мало - Проценко
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что делать заявления по поводу нового штамма COVID-19 «омикрон» еще рано. По его словам, о нем накоплено очень мало данных.
«"Омикрон" - очень мало данных по нему накоплено, они только анализируются, чтобы делать по этому поводу заявления», - цитирует РИА Новости Проценко со съезда партии «Единая Россия».
Ранее вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радио Sputnik допустил, что коронавирус может стать более легким и не вызывающим серьезных последствий заболеванием с появлением нового штамма «омикрон», более того, распространение этой мутации может стать последним этапом пандемии.
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