Данных по омикрон-штамму еще очень мало - Проценко

«"Омикрон" - очень мало данных по нему накоплено, они только анализируются, чтобы делать по этому поводу заявления», - цитирует РИА Новости Проценко со съезда партии «Единая Россия».

Ранее вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радио Sputnik допустил, что коронавирус может стать более легким и не вызывающим серьезных последствий заболеванием с появлением нового штамма «омикрон», более того, распространение этой мутации может стать последним этапом пандемии.

