Ученые установили, что острый стресс может нарушать точность воспоминаний
Ученые из Университета Торонто выяснили, что сильный стресс может негативно влиять на точность воспоминаний, заставляя человека путать безопасные ситуации с опасными. Соответствующая работа опубликована в журнале Cell.
Согласно данным, все дело в том, что стресс меняет способ, которым память кодируется в мозге, активируя больше нейронов, чем обычно. Эксперименты на мышах продемонстрировали, что стресс, испытываемый перед обучением, может усилить генерализацию воспоминаний. В отличие от контрольных мышей, которые реагировали только на угрожающие звуки, мыши, подвергнутые стрессу, реагировали на все похожие звуки.
Исследователи связали это с ростом размера групп нейронов, которые отвечают за сохранение памяти. С помощью фармакологических методов и генетической модификации ученые смогли восстановить точность памяти у подвергнутых стрессу мышей. Указывается, что это открытие может стать основой для разработки новых методов лечения ПТСР и других расстройств, связанных с генерализацией воспоминаний.
Ранее ученые из Рутгерского университета выяснили, что в основе диабета при ожирении могут быть гормоны стресса, а не нарушение передачи инсулиновых сигналов, сообщает «Радиоточка НСН».
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