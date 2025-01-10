Ученые установили, что острый стресс может нарушать точность воспоминаний

Согласно данным, все дело в том, что стресс меняет способ, которым память кодируется в мозге, активируя больше нейронов, чем обычно. Эксперименты на мышах продемонстрировали, что стресс, испытываемый перед обучением, может усилить генерализацию воспоминаний. В отличие от контрольных мышей, которые реагировали только на угрожающие звуки, мыши, подвергнутые стрессу, реагировали на все похожие звуки.

Исследователи связали это с ростом размера групп нейронов, которые отвечают за сохранение памяти. С помощью фармакологических методов и генетической модификации ученые смогли восстановить точность памяти у подвергнутых стрессу мышей. Указывается, что это открытие может стать основой для разработки новых методов лечения ПТСР и других расстройств, связанных с генерализацией воспоминаний.

Ранее ученые из Рутгерского университета выяснили, что в основе диабета при ожирении могут быть гормоны стресса, а не нарушение передачи инсулиновых сигналов, сообщает «Радиоточка НСН».

