Ученые выяснили, что гормоны стресса могут привести к диабету при ожирении

Ученые из Рутгерского университета выяснили, что в основе диабета при ожирении могут быть гормоны стресса, а не нарушение передачи инсулиновых сигналов. Соответствующие результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism (CM).

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Так, долгое время считалось, что ожирение вызывает диабет из-за нарушения передачи сигналов инсулина в печени и жировых клетках. Однако американские ученые предположили, что переедание провоцирует это заболевание совершенно другим образом. Ученые выдвинули гипотезу о том, что лишний вес усиливает активность симпатической нервной системы, запускающей реакцию «бей или беги». Указывается, что это противодействует сахароснижающему эффекту инсулина, даже если его сигнальная система работает корректно.

Авторы исследования рассказали, что различные виды стресса могут увеличивать риск диабета и усиливать метаболический стресс, связанный с ожирением у людей.

Ранее исследование показало, что связанный с работой стресс повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно данным, связанный с работой стресс на 25% снижал шансы человека на удовлетворительное сердечно-сосудистое здоровье и на 27% – на оптимальное сердечно-сосудистое здоровье, передает «Радиоточка НСН».

