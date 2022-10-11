Ученые спрогнозировали новую волну COVID-19 в Европе из-за штамма «цербер»

По информации издания, штамм BQ.1.1, который отходит от линии ВА.5 «Омикрона», может стать источником третьей волны коронавируса в Европе. По словам Ризванова, у этого штамма есть новые мутации в шиповидном белке, который отвечает за взаимодействие с клеткой. Так, именно этот белок помогает вирусу проникать в человеческий организм.

Ранее вирусолог, члена-корреспондент Российской академии наук Александр Лукашев заявил, что коронавирус будет продолжать мутировать, однако темп этого процесса сложно предсказать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

