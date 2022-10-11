Ученые спрогнозировали новую волну COVID-19 в Европе из-за штамма «цербер»

Европа может столкнуться с подвидом омикрон-штамма «цербер», который стал быстро распространяться в Великобритании. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на директора Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберта Ризванова.

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По информации издания, штамм BQ.1.1, который отходит от линии ВА.5 «Омикрона», может стать источником третьей волны коронавируса в Европе. По словам Ризванова, у этого штамма есть новые мутации в шиповидном белке, который отвечает за взаимодействие с клеткой. Так, именно этот белок помогает вирусу проникать в человеческий организм.

Ранее вирусолог, члена-корреспондент Российской академии наук Александр Лукашев заявил, что коронавирус будет продолжать мутировать, однако темп этого процесса сложно предсказать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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