РАН: COVID-19 продолжит мутировать

«Год назад появление варианта "омикрон" стало для нас полной неожиданностью. И мы не знаем - это могло произойти один раз или может произойти еще сто раз», — заявил ученый.

Лукашев отметил, что это могут быть небольшие или радикальные изменения, как в случае с «омикроном». Предсказать точно этого пока не представляется возможным.

В Росстате заявили о прекращении публикации данных о смертности от COVID-19. Эти данные начали публиковать со второго квартала 2020 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

