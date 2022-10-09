РАН: COVID-19 продолжит мутировать

Коронавирус будет продолжать мутировать, однако темп этого процесса сложно предсказать, сообщает ТАСС со ссылкой на вирусолога, члена-корреспондента Российской академии наук Александра Лукашева.

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«Год назад появление варианта "омикрон" стало для нас полной неожиданностью. И мы не знаем - это могло произойти один раз или может произойти еще сто раз», — заявил ученый.

Лукашев отметил, что это могут быть небольшие или радикальные изменения, как в случае с «омикроном». Предсказать точно этого пока не представляется возможным.

В Росстате заявили о прекращении публикации данных о смертности от COVID-19. Эти данные начали публиковать со второго квартала 2020 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
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