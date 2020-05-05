Ученые синтезировали антитело для борьбы с SARS-CoV

Нидерландские и немецкие ученые создали экспериментальное моноклональное антитело, способное победить коронавирусную инфекцию в лабораторных условиях. Исследование группы европейских ученых опубликовано в научном журнале Nature Communications.

Ученые в Израиле достигли прорыва в методе лечения COVID-19

В докладе отмечается, что синтезированные в лаборатории Утрехтского университета белки по действию схожи с теми, которые вырабатывают иммунные клетки человека. Эти белки находят участок патогена и воздействуют на него.

Во время экспериментов новое антитело 47D11 побеждало не только вирус SARS-CoV-2, но и родственный ему SARS-CoV, вызывающий острый респираторный синдром.

Для выработки антител использовались генетически модифицированные мыши. Теперь ученые заняты созданием антитела, подходящего для человека. Затем разработка должна пройти клинические исследования и протестирована на животных и людях. Предполагается, что в будущем антитело сможет помочь предотвратить заражение и лечить инфицированных коронавирусом.

Глава Минобороны Израиля Нафтали Беннет ранее сообщил, что израильские учёные достигли значительного прорыва в разработке метода лечения COVID-19.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН опроверг утверждение, что только мытьё рук и соблюдение социальной дистанции обладают преимуществами в борьбе с COVID-19, но добавил, что меры по самоизоляции, скорее всего, будут ослаблены.


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ФОТО: pixabay.com
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