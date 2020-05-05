Ученые в Израиле достигли прорыва в методе лечения COVID-19

По словам Беннет, в настоящее время стадия разработки завершена, но антитела должны еще пройти тщательное тестирование.

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил о слабом контроле за исполнением «коронавирусных» ограничений и заявил, что россияне сами могут приблизить окончание вспышки COVID-19.