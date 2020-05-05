Ученые в Израиле достигли прорыва в методе лечения COVID-19

Израильские учёные достигли значительного прорыва в разработке метода лечения COVID-19. Об этом сообщил глава Минобороны Израиля Нафтали Беннет.

Министр рассказал, что в лаборатории израильского Института биологических исследований ему показали принцип работы антител, которые способны уничтожать коронавирус в организме пациента, сообщает i24.

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По словам Беннет, в настоящее время стадия разработки завершена, но антитела должны еще пройти тщательное тестирование.

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил о слабом контроле за исполнением «коронавирусных» ограничений и заявил, что россияне сами могут приблизить окончание вспышки COVID-19.

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ФОТО: pixabay.com
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